"يا رب امتى اللقا؟".. نشوى مصطفى توجه رسالة رثاء لزوجها

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة رثاء مؤثرة لزوجها الراحل عماد الذي وافته المنية مع نهاية عام 2024.

ونشرت نشوى، صورة لزوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله يرحمك ويسعدك ويراضيك يا نور عينيا، عارف يا عماد إمبارح أخويا بيقولي انتي كنتي مهمومة وبتراعي وواخدة بالك مننا كلنا، وأبيه عماد هو الوحيد اللي كان مهموم وواخد باله منك وبيراعيكي ومهتم بيكي".

وتابعت: "يا عماد أنت كنت رزقي الكبير ورزقي انقطع، أنت كنت سندي وضهري وستري، أنت كنت اطمئنان قلبي، أنت كنت سري، كنت بجرى عليك أشتكي لك وتصبرني، اسألك وتفهمني، كنت أبويا ودلوقتى أنا اتيتمت".

واستكملت: "مش هكذب عليك أنا بمثل إني عايشة، قلبي مغروس فيه خنجر وروحي مصلوبة فوق محرقة، نار فراقك بتزيد كل ما الوقت بيعدي مش بتقل، خدعتني ومشيت بسرعة".

وأضافت: "بينا كلام لسه مخلصش.. بينا أحلام لولادنا وأحفادنا لسه ما اتحققتش، أنت موجود قدام عينيا طول الوقت وصوتك في وداني..ادعيلي يا حبيبي، يا رب امتى اللقا..

اللي بيحب ربنا يدعي لحبيبي بالرحمة ويدعيلي بالصبر ويدعي لولادي بالصبر والثبات".

يذكر أن، زوج الفنانة نشوى مصطفى رحل عن عالمنا يوم 28 ديسمبر 2024.

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