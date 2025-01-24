أكرم حسني ينشر صورة من كواليس تصوير مسلسل "الكابتن"

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان أكرم حسني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة من كواليس تصوير مسلسله "الكابتن" الذي يخوض من خلاله المنافسة في دراما رمضان 2025.

ونشر أكرم، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "شايفين الكابتن؟ .. رمضان ٢٠٢٥".

تدور أحداث مسلسل "الكابتن" في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، محمد رضوان، رحمة أحمد فرج، ومن تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

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