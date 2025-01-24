إلهام شاهين تنشر صورا مع أنغام وسميرة سعيد.. وتعلق: "فنانات برج الجدي"

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة مع عدد من صديقاتهن بالوسط الفني بينهن أنغام وسميرة سعيد.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أحلى لمة أصحاب مع أجدع فنانات برج الجدي سميرة وأنغام وإلهام .. ربنا يديم صداقتنا الحلوة ومحبتنا ويجمعنا دايما على خير مع حبايبنا".

وأضافت: "كل سنة وكل يوم وبرج الجدي طيبين.. ومبروك جائزة joy award لأنغام ".

وظهر في الصور بجانب إلهام وأنغام وسميرة، صديقتهم المطربة كارول سماحة ، ويسرا وكندة علوش ودينا.

وحضرت إلهام شاهين حفل عيد ميلاد الفنانة أنغام، الذي أقيم مساء الأربعاء وسط حضور كبير عدد من نجوم الفن.

يذكر أن، إلهام شاهين تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.