مي فاروق: "ما شفتش حب وفرحة قد اللي شفتها يوم فرحي"

كتب - معتز عباس:

قالت المطربة مي فاروق إنها كانت تسعى لإسعاد الجميع في حفل زفافها على الفنان محمد العمروسي.

وأضافت "مي"، في لقائها ببرنامج "معكم"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "أون": "كان يهمني يوم فرحي نكون كلنا مبسوطين أنا وأولادي ومحمد وعائلته وأحبائنا. أنا ما شفتش حب وفرحة قد اللي شفته اليوم ده، وانبسطنا الحمد لله".

يُذكر أن مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي يوم 2 يناير 2025، وسط حضور عدد من النجوم. وتُعد هذه الزيجة الثانية لها بعد زيجتها الأولى التي أنجبت منها ولدًا وبنتًا.

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