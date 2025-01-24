ياسمين رئيس تخطف الأنظار بأحدث صورة "سيلفي" داخل سيارة فارهة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، على السوشيال ميديا، صورة جديدة لها وظهرت داخل سيارة فارهة، ماركة "لامبورجيني".

ونشرت ياسمين صورة سيلفي عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وظهرت مرتدية ملابس شتوية.

يذكر أن، ياسمين رئيس تخوض دراما 2025 بمسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة محمد فراج، هبة مجدي، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك.

كما تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، بطولة ياسر جلال ومجموعة كبيرة من الفنانين.





