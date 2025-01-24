بعد تهديد شخص لرفضها الزواج منه.. 9 معلومات عن مي الغيطي

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ماذا قال الجمهور عن هنا الزاهد بسبب دورها في مسلسل "إقامة جبرية"؟

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة الشابة مي الغيطي إبنه الإعلامي محمد الغيطي، ترند موقع "جوجل" بعد، طلب فرد أمن في الكمبوند محل سكن الإعلامي، الزواج من إبنة الأخير مرفقًا التهديد بالإيذاء في حالة رفضها.

مي الغيطي، كانت أعلنت رسميًا، منذ شهر مضى خِطبتها من صديقها المقرب الدكتور أندرياس كولن، والذي تعرفت عليه أثناء دراستها، مما جعل اسمها يتصدر مؤشرات البحث على جوجل.

ونستعرض 10 معلومات عن الفنانة مي الغيطي:

_ مواليد 8 ديسمبر 1998.

_ ابنة الكاتب والإعلامي محمد الغيطي، وشقيقة الفنانة ميار الغيطي.

_ أول أعمالها الفنية مسلسل "بنت من الزمن ده" عام 2008، ووقتها كانت تبلغ من العمر 10 سنوات.

_ شاركت في السينما بـ 3 أعمال هي "كابتن هيما"، "الجزيرة 2"، "اشتباك".

_ انطلاقتها الحقيقية من خلال مسلسل "القاصرات" عام 2013، حيث جسدت شخصية "بياضة".

_ قدمت عدد من الأعمال التليفزيونية أبرزها "جراند أوتيل"، "أستاذ ورئيس قسم"، "لا تطفئ الشمس".

- شاركت في مسلسلات "بنت من الزمن ده 2008، ومسلسل "القاصرات" 2013، كما شاركت في فيلم "كابتن هيما" 2008، وفيلم " شوجر دادي" 2023.

- آخر اعمالها المشارك في مسلسل مسار إجباري الذي عرض في رمضان 2024.

- أعلنت خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى أندرياس كولن تعرفت عليها أثناء دراستها في إحدى الجامعات الخارجية.

يذكر أن مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي، الذي أكد تضرره من تصرفات فرد الأمن.

وبعد استصدار إذن النيابة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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