ماذا قال الجمهور عن هنا الزاهد بسبب دورها في مسلسل "إقامة جبرية"؟

كتب - هاني صابر:

تفاعل الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصية "سلمى" التي تقدمها الفنانة هنا الزاهد بمسلسل "إقامة جبرية" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على منصة watch it، وذلك بعد إذاعة الحلقة السادسة منه.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على دور هنا الزاهد بالمسلسل، كالتالي: "تمثيلك رائع ومتمكنة لدرجة إني خوفت منك بجد، إيه الموهبة الجامدة دي" ، "جبارة بجد.. واحد قطعتيله رجليه الاتنين والتاني رميتيه من بلكونة الفندق" ، "عيني مبقتش عارفة تشوفك باربي" ، "إيه يا هنا الجبروت ده" ، "الدور ده أثبت إنك ممثلة عالمية بجد".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "جامدة في الدور جدا ما شاء الله عليكي"، "المسلسل يجنن" ، "بقيت بخاف منك" ، "عبقرية في الدور ده، مشهد رهيب بعد ما سلمى خلصت جريمتها في الجيم وطلعت قعدت في العربية، وضحكتها الشريرة المتلذذة وهي بتفتكر صوت صراخ البنت، وبعدها بثانية وهي بتعيط من الحزن والندم.. تحول سريع مضطرب وعملتيه بحرفنة رهيبة" ، "الدور ده أكتر دور هنا أثبتت أنها تقدر تمثل أي شخصية وعرفت تتنقل من الشخصية الكيوت اللذيذة لشخصية مخيفة وحقيقي مرعبة وجواها شر ومشاعر مختلفة وغريبة" ، "أنا عمري ما كنت أتخيل إني أخاف منك وبجد أنا بقيت بخاف لما بشوف سلمى.. حقيقي يا هنا شابوه على التمثيل الخطير ده انتي نقلتي نفسك في الدور ده لحتة تانية خالص .. شابوه".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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