حدث بالفن | وفاة مخرجة ورقص أنغام وحقيقة تعدي سعد على أغنية عمرو دياب

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة "قصص الأنبياء"، أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور أبنائها ونجوم الفن، إحسان الترك ينضم لفريق عمل "فهد البطل"، عمرو سلامة يوجه رسالة لـ منى الشاذلي، ملحن "نور العين" يشعل الجدل حول تعدي أحمد سعد على أغنية عمرو دياب، وغيرها من الأخبار.