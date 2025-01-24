آيتن عامر بـ"ميني جيب" وكارولين عزمي بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة عرفة

ظهرت الفنانة منة عرفة داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة".

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت فيها بدون مكياج.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

سارة سلامة

ظهرت الفنانة سارة سلامة بإطلالة شتوية أنيقة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها صورا لها مرتدية فيها "ميني جيب"، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الحياة حلم".

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها مع زوجته دانيا البناوي.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة وظهرت بمكياج هادئ.

داليا مصطفى

ظهرت الفنانة داليا مصطفى بمكياج هادئ عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل جمهورها.

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد بإطلالة كاجوال وبدون مكياج عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

شيرين رضا

تألقت الفنانة شيرين رضا في أحدث ظهور لها على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.