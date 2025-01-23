بعد تصدرها التريند.. 20 صورة أثارت منة عرفة الجدل بسببها

ماذا قال الجمهور عن هنا الزاهد بسبب دورها في مسلسل "إقامة جبرية"؟

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة تريند مؤشر البحث "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تقدمها باعتذار للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، والفنانة إلهام شاهين، على ما بدر منها الفترة الماضية.

واعتادت منة عرفة إثارة الجدل عبر السوشيال ميديا من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، ونستعرض لكم آخر مواقفها مع الجدل في السطور التالية:

منة عرفة بفستان قصير بجوار حمام السباحة

أثارت الفنانة منة عرفة، حالة من الجدل عقب ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، وشاركت متابعيها الصور عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها بالقرب من حمام السباحة.

منة عرفة في جزر المالديف

واصلت الفنانة منة عرفة، إثارة الجدل بنشر صورها في جزر المالديف، حيث ظهرت بملابس جريئة عرضها لانتقادات لاذعة من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

منة عرفة في حمام السباحة

عادت منة عرفة، لإثارة الجدل من جديد بنشر صور لها داخل حمام السباحة خلال الأشهر الماضية، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف في أحد جزر الكاريبي.

وكانت منة عرفة قدمت مؤخرا اعتذارا لـ أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية برسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت فيها: "نقيبي وأستاذي ومعلمي والاب الروحي ليا ولينا كلنا ، بعتذر لك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك، كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك وأنا أولهم، اسفه لحضرتك علي اي لحظه حضرتك اضايقت فيها و كنت انا السبب حتى لو كانت مش مقصودة ولا عمري أقصد".

كما ذكرت في رسالة اعتذارها لـ إلهام شاهين: "أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي واقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحه وبخير دايماً يا رب، واعتذر لك وأقولك أنا آسفه عن اي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام انا مكنتش أقصدها".

منة عرفة انضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" واعتادت الفترة الماضية على إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بنشر صورًا جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية في 2024.

وكانت الفنانة منة عرفة أعلنت في 20 أغسطس العام الماضي تعرضها منزلها للسرقة، وقالت في بلاغها للشرطة إنه سرق منها مبلغ مالي" 40 الف جنيه"، وبعض المصوغات وهاتف محمول، وحذاء حريمي ماركة ريماس، وشبشب، وإكسسوارات، وزجاجة "برفان" حريمي، متهمة زوجة حارس العقار بالتورط في الواقعة.

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