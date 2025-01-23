بعد تصدرها التريند.. 17 صورة جريئة لـ منة عرفة بعدة مناسبات

كتب - معتز عباس:

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة تريند مؤشر البحث "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تقدمها باعتذار للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، والفنانة إلهام شاهين، على ما بدر منها الفترة الماضية.

منة عرفة اعتذرت لـ أشرف زكي، برسالة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، كتبت فيها: "نقيبي واستاذي ومعلمي والاب الروحي ليا ولينا كلنا ، بعتذر لك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك، كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك وأنا أولهم، اسفه لحضرتك علي اي لحظه حضرتك اضايقت فيها و كنت انا السبب حتى لو كانت مش مقصودة ولا عمري أقصد".

كما ذكرت في رسالة اعتذارها لـ إلهام شاهين: "أنا عايزة استغل الأيام الجميلة المفترجة اللي احنا فيها دلوقتي واقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحه وبخير دايماً يا رب، واعتذر لك وأقولك أنا آسفه عن اي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام انا مكنتش أقصدها".

منة عرفة انضمت مؤخرًا لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب" واعتادت الفترة الماضية على إثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بنشر صورًا جريئة أثناء قضاء عطلتها الصيفية في 2024.

وكانت الفنانة منة عرفة أعلنت في 20 أغسطس العام الماضي تعرضها منزلها للسرقة، وقالت في بلاغها للشرطة إنه سرق منها مبلغ مالي" 40 الف جنيه"، وبعض المصوغات وهاتف محمول، وحذاء حريمي ماركة ريماس، وشبشب، وإكسسوارات، وزجاجة "برفان" حريمي، متهمة زوجة حارس العقار بالتورط في الواقعة.

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