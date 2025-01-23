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إليسا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها .. وغادة عبدالرازق تتفاعل

11:00 م الخميس 23 يناير 2025
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    المطربة اليسا
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كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا على مشاركة متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، تفاعلت معها الفنانة غادة عبدالرازق.

ونشرت إليسا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لا تنخدع بالهدوء! قلبي يتسارع ولا أستطيع الانتظار لمقابلتكم جميعًا الليلة في الدوحة! دعونا نجعلها ليلة لا تنسى".

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ونالت الصور، إعجاب المتابعين، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""ملكة منورة"، "يا عمري الجمال"، "جميلة الإحساس"، "جمالك جمال مش عادي"، "الله على الجمال والإحساس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا، ألبوم "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

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