ملك زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. وشقيقتها ليلى تغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ما زلت لم أتجاوز هذا اليوم، فريق أحلامي".

وتفاعلت شقيقتها ليلى زاهر مع الصور، وكتبت: "بحبك بحبك".

ونالت الصور، إعجاب رواد انستجرام، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أرق ملك شوفتها"، من نجاح لنجاح ياملك، "صاحبه الطله الجميله"، "بنت البرنس"، "والله انتي برنسيسة"، "هو في جمال كده يا ناس"، "ملكة الذهب"، الله أكبر عليكي أجمل ملكة".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة، حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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