رمضان 2025.. شاهد تطرح 4 بوسترات لأبطال "أشغال شقة جدا"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل " أشغال شقة جدا" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين ومصطفى غريب.

ويخوض هشام ماجد موسم دراما رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" بعد نجاح الجزء الأول الذي عرض ضمن موسم رمضان 2024، وسط عودة عدد من نجوم الجزء الأول وهم أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، تأليف وإخراج خالد دياب.

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وآخرين، ومن تأليف وإخراج خالد دياب.

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