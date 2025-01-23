رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال "نص الشعب اسمه محمد"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت "شاهد"، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل عصام عمر ورانيا يوسف ومايان السيد وهاجر السراج.

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم عصام عمر خلاله شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات، فيما تجسد الفنانة رانيا يوسف شخصية موظفة في الشهر العقاري ضمن الأحداث الدرامية للعمل.

"نص الشعب اسمه محمد" بطولة عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبدالعظيم، دنيا سامي، وألفت إمام.

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