وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة "قصص الأنبياء"

كتب - معتز عباس:

أعلن الشاعر جمال بخيت، منذ قليل، وفاة الدكتورة زينب زمزم مخرجة حلقات الرسوم المتحركة لـ قصص الأنبياء، وقصص القرآن.

وكتب جمال بخيت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا إله إلا الله، العظماء يرحلون في صمت .. لا يليق بمنجزاتها المبدعة، كان المفروض ان يكون لهذه السيدة العظيمة مساحة على الشاشات العربية التي طالما اضاءتها بكل ما هو جميل، ربنا يرحم الدكتورة زينب زمزم".

الدكتور زينب زمزم حصلت على بكالوريوس الفنون الجميلة من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وقامت بإخراج حلقات الرسوم المتحركة مسلسلات قصص الأنبياء وقصص القراءن، هنادي، حكايات ماما عزة»، شمس النهار لتوفيق الحكيم.