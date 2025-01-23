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رمضان 2025.. شاهد تطرح بوسترات منفردة لأبطال " المداح 5"

08:44 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بوسترات مسلسل المداح
  • عرض 5 صورة
    بوسترات مسلسل المداح
  • عرض 5 صورة
    بوسترات مسلسل المداح
  • عرض 5 صورة
    بوسترات مسلسل المداح
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كتب- هاني صابر:

طرحت منصة شاهد، بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "المداح 5" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، البوسترات، عبر حسابها على إنستجرام، وظهر عليها من نجوم العمل حمادة هلال وغادة عادل ويسرا اللوزي وخالد سرحان وأحمد بدير.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

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مسلسل المداح 5 أبطال المداح 5 منصة شاهد منصة شاهد على انستجرام بوسترات منفردة لأبطال المداح 5
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