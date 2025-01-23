من أحدث ظهور.. تارا عماد تستمتع بوقتها وسط الثلوج (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار، من احدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء استمتاعها بوقتها وسط الثلوج.

ونشرت تارا، مجموعة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابسها ثقيلة تناسب الأجواء.

تفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا تارا الله يحفظك"، "ملكة جمال الثلوج"، "قمراية خالص"، "أنت محبوبة للغاية"، "القمر والكاريزما".

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وكانت آخر مشاركات الفنانة تارا عماد في الدراما التلفزيونية، بمسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، تارا عماد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "لأول مرة" بطولة الفنان عمر الشناوي، والجزء الثاني من مسلسل "جودر" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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