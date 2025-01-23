إعلان

أنغام ترقص مع تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلادها (صور وفيديو)

08:22 م الخميس 23 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    انغام تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    انغام تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    انغام تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    انغام تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    أنغام ترقص مع تامر حبيب في عيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    أنغام ترقص مع تامر حبيب في عيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    أنغام ترقص مع تامر حبيب في عيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    أنغام ترقص مع تامر حبيب في عيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    انغام تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 11 صورة
    انغام تحتفل بعيد ميلادها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلادها، وسط أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي، بالإضافة إلى أبنائها عمر وعبد الله.

ونشرت قناة "One Tv" اللبنانية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لـ أنغام وهي ترقص وتغني مع المؤلف تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلادها.

View this post on Instagram

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

اقرأ أيضا..

رمضان 2025.. WATCH IT تطرح 3 بوسترات لأبطال "ولاد الشمس"

رمضان 2025.. القناة العارضة لمسلسل "فهد البطل" لـ أحمد العوضي

أنغام ترقص مع تامر حبيب أنغام تحتفل بعيد ميلادها أنغام على انستجرام المطربة أنغام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من أحدث ظهور.. تارا عماد تستمتع بوقتها وسط الثلوج (صور)

إعلان

إعلان

شبورة مائية واضطراب بالملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة