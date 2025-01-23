أنغام ترقص مع تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلادها (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة أنغام بعيد ميلادها، وسط أجواء مليئة بالحب والفرح، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي، بالإضافة إلى أبنائها عمر وعبد الله.

ونشرت قناة "One Tv" اللبنانية عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو لـ أنغام وهي ترقص وتغني مع المؤلف تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلادها.

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يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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