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ميرنا جميل تخطف الأنظار بـ إطلالة جديدة".. والجمهور يغازلها

08:06 م الخميس 23 يناير 2025
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، لتنال إعجاب المتابعين.

ونشرت ميرنا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "تنتهي الأشياء لتبدأ من جديد".

وجاءت تعليقات، المتابعين، على الصور، كالتالي: "الجمال وخفت الدم لما يجتمعوا"، "الله على جماله"، "سكر يا ميرنا"، "ما شاء الله زي القمر"، "عسولة أوي"، "يارب تدوم الضحكة"، ملكة جمال الفن".

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