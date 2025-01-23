رمضان 2025.. WATCH IT تطرح 3 بوسترات لأبطال "ولاد الشمس"

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة WATCH IT بوسترات جديدة لأبطال مسلسل "ولاد الشمس" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت المنصة، ثلاث بوسترات منفردة لأبطال المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "انتظروا النجوم محمود حميدة وأحمد مالك وطه الدسوقي في مسلسل ولاد الشمس على شاشات المتحدة في رمضان".

وتصدر البوسترات الثلاثة للمسلسل محمود حميدة وأحمد مالك وطه دسوقي.

مسلسل "ولاد الشمس" يقدم قضية إنسانية مهمة عن الأيتام، ويخوض بطولته أحمد مالك، طه دسوقي، معتز هشام، محمود حميدة، وآخرين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام.

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