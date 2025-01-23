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"فستان جريء".. ناهد السباعي تنشر صورًا جديدة بصحبة منة شلبي في حفل joy awards

07:31 م الخميس 23 يناير 2025
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    ناهد السباعي في حفل جوي اوردز (3)
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    ناهد السباعي وهشام ماجد وفيفي عبده
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    ناهد السباعي في حفل جوي اوردز (1)
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    ناهد السباعي ومنة شلبي
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    ناهد السباعي
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    ناهد السباعي في حفل جوي اوردز (2)
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها صورًا من مشاركتها في حفل توزيع جوائز جوي أوردز

"2025 joy awards"، الذي أقيم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

واستعادت ناهد ذكرياتها مع نجوم الفن، ونشرت صورًا بصحبة الفنان أحمد السقا، والفنانة منة شلبي، والفنانة فيفي عبده، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "صنع الذكريات في جوي اوردز لحظة واحدة في كل مرة".

وشاركت الفنانة ناهد السباعي في مسلسل "نقطة سوده" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

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ناهد السباعي نجوم الفن انستجرام ناهد السباعي حفل توزيع جوائز جوي أوردز 2025 joy awards السعودية
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