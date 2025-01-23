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علاء مرسي يتحدث عن نبيلة عبيد ونادية الجندي.. وهذا ما قاله عن عادل إمام؟

07:23 م الخميس 23 يناير 2025

الفنان علاء مرسي

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كتب - معتز عباس:

يحل الفنان علاء مرسي ضيفًا مع الإعلامي نزار الفارس، غدًا الجمعة في برنامجه "مع نزار"، المذاع عبر القناة العراقية "الرابعة".

وكشف مرسي العديد من أسراره في مجال الفن، وتفاصيل إصابته بمرض "السرطان"، ضمن أحداث الحلقة.

ونشر نزار برومو للحلقة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أنا أفضل من عادل إمام لولا الظلم، حلقة مميزة مع الفنان المصري علاء مرسي، غدا على القناة الرابعة ١٠ مساءً".

وتحدث علاء مرسي، قائلًا: "انا مش النجم اللي بيتباع، وموهبة نبيلة عبيد أفضل من نادية الجندي، لو عزموني لمهرجان القاهرة السينمائي مش هروح، من اقتحم السوق المصري أستاذ كاظم الساهر ثم من بعده نزار فارس".

ووجه نزار سؤالًا، قائلًا: "قلت لولا الظلم لكنت أفضل من عادل إمام؟!"، ورد عليه علاء مرسي، قائلًا: "أنا ده اللي قولته وده الحقيقة وده اللي حصل".

يذكر أن، آخر أعمال علاء مرسي كان مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان يحيي الفخراني، وإخراج مجدي أبو عميرة. كما يشارك في مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر ويعرض في دراما رمضان 2025.

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