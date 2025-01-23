حجاج عبدالعظيم يروج لمسلسله الدرامي الجديد "روح جدو"

كتب- هاني صابر:

روج الفنان القدير حجاج عبدالعظيم، لمسلسله الدرامي الجديد "روح جدو" الذي انطلق عرضه أمس الأربعاء 22 يناير على احدى المنصات الرقمية.

ونشر حجاج، بوستره بالمسلسل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله توكلنا على الله (روح جدو) يعرض الآن".

مسلسل "روح جدو" بطولة حجاج عبدالعظيم، رنا رئيس، إسلام إبراهيم، عارفة عبدالرسول، انتصار، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، ومن تأليف حسام كمال، وإخراج أسامة عرابي.

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