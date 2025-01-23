14 صورة.. سارة سلامة تتألق في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

أنغام ترقص مع تامر حبيب احتفالًا بعيد ميلادها (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة سارة سلامة أنظار متابعيها، على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سارة سلامة صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس شتوية تناسب الأجواء.

تفاعل المتابعين، مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "أختي الأميرة"، "جامدين ومفيش إلا إحنا"، "برنسيسة جمال وطعامة"، "إيه الجمال ده يا قلبي".

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وشاركت سارة سلامة في مسلسل "نقطة سودة" بطولة النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة وفاء عامر، تأليف محمد محرز، وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن، سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبدالله، مجدي كامل، تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر، من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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