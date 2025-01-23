عمرو سلامة يوجه رسالة لـ منى الشاذلي.. ماذا قال؟

كتب- هاني صابر:

وجه المخرج عمرو سلامة رسالة خاصة للإعلامية منى الشاذلي.

ونشر سلامة، صورة له مع منى الشاذلي وفريق عمل مسلسل "ساعته وتاريخه"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الأستاذة منى الشاذلي تكاد تكون من أكثر الناس اللي ليهم فضل عليا، والشباب اللي حولينا دول بعد سنين قليلة هيكونوا نجوم وهتيجي ساعة تألقهم وهيكتبوا تاريخهم".

وحل المخرج عمرو سلامة ونجوم برنامج اكتشاف المواهب كاستنج ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذع على قناة ON.

كما تحدث نجوم كاستنج عن تجربتهم التمثيلية الاحترافية الأولى من خلال مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي يقومون ببطولته.

تدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.