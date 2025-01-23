صابر الرباعي يطرح أحدث أغانيه "مخزون السعادة".. (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان التونسي صابر الرباعي، أحدث أغنياته، والتي جاءت بعنوان "مخزون السعادة"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"

والأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، إخراج وليد ناصيف.

يذكر أن الفنان صابر الرباعي طرح مؤخرًا أغنية "الباشا" على موقع يوتيوب، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة وصلت لمليون و400 ألف مشاهدة، وهي من إنتاج شركة R&M.

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