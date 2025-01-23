بسبب قُبلة عبد المجيد عبدالله لـ أنغام.. حسين فهمي يتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان حسين فهمي تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ المطربة أنغام، جمعها بالمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، في حفل توزيع جوائز Joy awards.

وظهر في الفيديو عبدالمجيد عبدالله وهو يمنح أنغام "قُبلة"، قبل أن يتدخل الفنان حسين فهمي لينقذ الموقف ويعلق ساخرًا: "خلاص خلاص"، لتثير هذه اللقطة جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

يذكر أن الفنان حسين فهمي حصل مؤخرًا على وسام الثقافة والعلوم والفنون، من سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.

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