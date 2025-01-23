بعد رسالتها لـ أشرف زكي وإلهام شاهين.. منة عرفة تتصدر تريند جوجل

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنانة الشابة منة عرفة، قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن تقدمت بـ الاعتذار إلى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين.

وكتبت منة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "نقيبي وأستاذي ومعلمي والأب الروحي ليا ولينا كلنا، بعتذر لك عن أي حاجة ضيقتك مني في يوم من الأيام أو أي حاجة صدرت مني بدون قصد تجاه حضرتك، كلنا أولادك وبنتعلم من حضرتك وأنا أولهم".

وأضافت: "آسفة لحضرتك على أي لحظة حضرتك اضايقت فيها و كنت أنا السبب حتى لو كانت مش مقصودة ولا عمري أقصد ، وكل سنة وحضرتك طيب وبخير بمناسبة الأيام المفترجة اللي إحنا فيها، أنا بحبك جدًا وحضرتك عارف غلاوتك عندي قد أيه مقدرش على زعلك ابداً ، مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".

الفنانة منة عرفة، تقدمت باعتذار أيضًا للنجمة إلهام شاهين، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: "أنا عايزة أستغل الأيام الجميلة المفترجة اللي إحنا فيها دلوقتي وأقولك كل سنة وحضرتك طيبة جميلة وقلبك طيب وجميل وأبيض زي ما اتعودنا عليه وناجحة وبخير ديمًا يا رب، واعتذر لك وأقولك أنا آسفه عن اي حاجة صدرت مني تجاه حضرتك في يوم من الأيام أنا مكنتش أقصدها".

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025.

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