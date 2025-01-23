بالأبيض.. رانيا منصور تنشر صور من أحدث ظهور لها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، عبر السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بلوزة باللون الأبيض وبنطلون جينز.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "صباح الفل على الجمال والرقة، تحفة، أجمل رانيا، الشياكة والأناقة، ربنا يحفظك، ماشاء الله على الجمال".

يذكر أن، رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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