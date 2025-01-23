رمضان 2025.. بدء تصوير مسلسل"أهل الخطايا" لـ جمال سليمان

كتبت- منال الجيوشي



بدأ النجم جمال سليمان، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "أهل الخطايا"، المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل، تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز في ثاني تعاون يجمعهما، وذلك بعد النجاح اللذي حققاه من خلال مسلسل "الطاووس" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني 2021.

وانطلق تصوير المشاهد الأولى من المسلسل والتي جمعت جمال سليمان، مع سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، إسلام جمال فرح الزاهد، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ويتم تصوير العمل بشكل شبه يومي تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2025، حيث وضع المخرج رؤوف عبد العزيز جدول زمني للانتهاء من تصوير في الأيام الأولى من رمضان

وجاء التصوير بعد تحضيرات مكثفة استمرت على مدار الأشهر الماضية حيث دخل فريق العمل التصوير بعد كتابة السيناريو كاملا وانتهاء كافة البروفات والمعاينات.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقة في قالب درامي خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة عكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية.