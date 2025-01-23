بعد أزمته الأخيرة.. إحسان الترك ينضم لفريق عمل "فهد البطل"

كتبت- سهيلة أسامة:

أثار الفنان إحسان الترك حالة من الجدل، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره في مقطع فيديو، وهو في وضع صحي متدهور، مشيرًا إلى معاناته من أزمة مالية، واستغاث بزملائه في الوسط الفني لمشاركته في أعمال فنية.

واستقبل الفنان أمس أحد أفراد قسم إنتاج مسلسل "فهد البطل"، بطولة الفنان أحمد العوضي، وتعاقد معه رسميًا على المشاركة في المسلسل، مضيفًا أنه حصل على مقدم التعاقد.

وفي الفيديو، ظهر إحسان الترك مستلقيًا على سريره، موضحًا أنه يعاني من أزمة صحية ومادية، وقال: "أنا بطمن أهلي وناسي وبقولهم أنا بخير الحمد لله، وطبعاً الأزمة كانت شديدة جدًا في البداية، وبقيت أحسن بقيت أقدر أتكلم".

وأضاف: "بعت أملاكي وعربيتي علشان عايز أصرف وأعيش وأفتح بيتي، أنا جاي من أوروبا معايا مبلغ وقدره، قعدت 5 سنين، ودخلت مشاريع اللي خسرت فيهم واللي اتسرقت فيهم، فطبعًا لازم أبيع حاجتي علشان أقدر أعيش، الفن غدار بقالي خمس سنين مش بشتغل".

وتحدث عن حالته الصحية قائلًا: "كانت في البداية نزلة شعبية حادة قصرت عليا وبهدلتني".

اقرأ أيضًا:

محمد عبدالعظيم يكشف عن تعرضه لوعكة صحية

ملحن "نور العين" يشعل الجدل حول تعدي أحمد سعد على أغنية عمرو دياب

إلهام شاهين تنشر صور جديدة من حفل عيد ميلاد أنغام وتوجه لها رسالة

"مكرهتوش" تضع تامر عاشور في صدارة قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

لعب للأهلي والزمالك.. مها أحمد تحتفل باحتراف نجلها في نادي ألباني