ريهام حجاج تحتفل بعيد ميلاد زوجها محمد حلاوة برسالة رومانسية.. والنجوم يتفاعلون

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلاد زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، ووجهت له رسالة رومانسية.

ونشرت ريهام مجموعة صور تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك يا قلبي حب فوق الحب نفسه، كل سنة وإنت حياتي."

ورد محمد حلاوة على رسالتها قائلاً: "أحبك إلى الأبد عزيزتي الأميرة التي أعطت للعالم المعنى".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع المنشور، وكتبت الفنانة هاجر الشرنوبي: "كل سنة وإنتي طيبة، أطيب شخصية في الكون، ربنا يسعدكم ويهنيكم"، بينما علقت الفنانة عبير صبري: "يا حبايبي، ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض، وأضافت جومانا مراد: "عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا" ويشاركها البطولة محمود قابيل وسلوى محمد علي، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

اقرأ أيضًا:

لعب للأهلي والزمالك.. مها أحمد تحتفل باحتراف نجلها في نادي ألباني

"مكرهتوش" تضع تامر عاشور في صدارة قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

أنغام تحتفل بعيد ميلادها بحضور أبنائها ونجوم الفن.. (صور)

هكذا احتفلت بدرية طلبة بعيد ميلاد ابنتها "سلمى"

"بتمنى الناس تبقى أرحم".. ريهام عبد الغفور توجه رسالة لجمهورها والنجوم يدعمونها