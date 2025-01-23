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حسن الرداد يدخل تريند "جوجل" و السبب حمل زوجته إيمي سمير غانم

02:22 م الخميس 23 يناير 2025
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    حسن و ايمي
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    حسن مع ايمي
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كتب-مصطفى حمزة:

دخل النجم حسن الرداد، قوائم تريند موقع البحث جوجل، مع تجدد الحديث عن حمل زوجته النجمة إيمي سمير غانم.

النجم حسن الرداد، خلال حضوره مع زوجته النجة إيمي سمير غانم، حفل توزيع جوائز “Joy Awards 2025"، لم يحسم بشكل مباشر، ما يتردد عن حملها.

وفي تصريحات صحفية، له رد الرداد عند سؤاله بابتسامة، وقال: "ربنا يسهل إن شاء الله”.

ومن جهة أخرى يستعد الثنائي النجم حسن الرداد، والنجمة إيمي سمير غانم، لتقديم المسلسل الكوميدي "عقبال عندكم"، و المقرر عرضه في رمضان 2025.

مسلسل "عقبال عندكم”، من إخراج علاء إسماعيل، وتأليف أحمد سعد والي، وهو العمل الثاني الذي يقدمه "الرداد"، بمشاركة "إيمي" بعد مسلسل “عزمي وأشجان”.

حسن الرداد إيمي سمير غانم النجم حسن الرداد
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