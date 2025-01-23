محمد عبدالعظيم يكشف عن تعرضه لوعكة صحية

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان محمد عبدالعظيم عن تعرضه لوعكة صحية، أدت إلى دخوله المستشفى لفترة قصيرة، لكنه طمأن جمهوره على حالته الصحية مؤخرًا.

وشارك محمد عبد العظيم صورة له من داخل المستشفى عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله والشكر لله، عدت على خير، كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت إني سليم وقلبي قلب أسد".

وأضاف: "طلعوا شوية كولسترول ودهون، وأنا روحت البيت ورحت الجيم كمان بفضل الله وكرمه".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد عبد العظيم كانت مسرحية "شمس وقمر"، " بطولة منة شلبي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، تأليف محمد عز الدين، أشعار منة عدلي القيعي، إخراج عمر المهندس.

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