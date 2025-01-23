ملحن "نور العين" يشعل الجدل حول تعدي أحمد سعد على أغنية عمرو دياب

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب الفنان الليبي ناصر المزداوي، عن دهشته من التشابه بين لحن أغنية "حبينا" التي طرحها المطرب أحمد سعد ، ولحن أشهر أغاني النجم عمرو دياب "نور العين"، والذي وضعه المزداوي.

الفنان الليبي الكبير، نشر مقطع عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يجمع بين الأغنيتين، وكتب: "أصدقائي الأعزاء..هذا الفيديو مُلحق بالمنشور السابق *أغنية (حبيبنا) المثيرة للجدل* الذي قام بتنفيذه ومزج الأغنيتين ابني (سيف ناصر المزداوي)، والأمر الذي استغربته وابني سيف هو أن (حبيبنا) على نفس طبقة، وأكوردات وسرعة (نور العين) وكأن الأمر *مُتعمّد*"

أغنية "حبينا"، هي الرئيسية في ألبوم المطرب أحمد سعد، ومن كلمات تامر حسين، وألحان محمد مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"نور العين" من كلمات أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وتوزيع حميد الشاعري، ونال النجم عمرو دياب عنها أول جائزة "ورلد ميوزيك أورد"، بعد تحقيق الألبوم أعلى المبيعات بالشرق الأوسط عام 1996، وقدمت بعد ذلك بعدة لغات منها الإنجليزية، الفرنسية، اليونانية، الهندية، الإسبانية، البرتغالية وغيرها.

منشور ناصر المزداوي

حبينا أحمد سعد

نور العين عمرو دياب