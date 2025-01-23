داليا البحيري تهنئ أنغام بعيد ميلادها.. (صور)

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كتبت- نوران أسامة:

حرصت الفنانة داليا البحيري على تهنئة الفنانة أنغام بمناسبة عيد ميلادها، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

ونشرت داليا البحيري مجموعة صور من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة وناجحة وسعيدة دايماً وسط حبايبك يا نغومة، وألف مبروك حبيبتي على الألبوم الجديد، وإن شاء الله يكسر الدنيا كالعادة".

وشهد الحفل حضور عدد كبير من النجوم، من بينهم أولاد أنغام عمر وعبد الرحمن، بالإضافة إلى الفنانات يسرا، إلهام شاهين، سميرة سعيد، بوسي، دينا، والمايسترو هاني فرحات، والإعلامية لميس الحديدي.

يذكر أن الفنانة داليا البحيري تواصل تصوير مسلسل "بدون مقابل" وهو بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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