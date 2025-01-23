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"مكرهتوش" تضع تامر عاشور في صدارة قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

01:00 م الخميس 23 يناير 2025
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المطرب تامر عاشور، لليوم الثالث على التوالي، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، مع تخطي عدد مشاهدات أغنية "مكرهتوش" ، الـ 2 مليون مشاهدة.

أغنية "مكرهتوش"، حققت ما يزيد عن 2 مليون، و 400 ألف مشاهدة، عبر قناة المطرب تامر عاشور، في موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، و إلهامي دهيمة، وهي من أغاني ألبوم "ياه".

تامر عاشور المطرب تامر عاشور أغنية مكرهتوش
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