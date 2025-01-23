"مكرهتوش" تضع تامر عاشور في صدارة قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر المطرب تامر عاشور، لليوم الثالث على التوالي، قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا في موقع يوتيوب، مع تخطي عدد مشاهدات أغنية "مكرهتوش" ، الـ 2 مليون مشاهدة.

أغنية "مكرهتوش"، حققت ما يزيد عن 2 مليون، و 400 ألف مشاهدة، عبر قناة المطرب تامر عاشور، في موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر محمود عليم، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام، و إلهامي دهيمة، وهي من أغاني ألبوم "ياه".