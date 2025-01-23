سامح حسين يعلن عن عروض مسرحيته الجديدة "وحيد في المنزل" في دبي

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان سامح حسين عن مسرحيته الكوميدية الجديدة، والتي تحمل اسم "وحيد في المنزل" ومن المقرر عرضها على مسرح الملكة إليزابيث في دبي.

وشارك سامح حسين عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" بوستر المسرحية، معلقًا: "المسرحية الكوميدية "وحيد في المنزل" مستنيكم على مسرح الملكة إليزابيث 2 في دبي، من 7 إلى 9 فبراير، الساعة 7:30 مساءً".

يذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين مسرحية "عامل قلق"، وتدور المسرحية في إطار كوميدي حول شخصان يحصلان على جائزة مالية من أحد البرامج التليفزيونية، ويقرر باسم استغلال المبلغ في إنشاء تطبيق لحل مشاكل الناس وإنقاذهم من القلق.



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