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قبل عرض الحلقة الأخيرة.. يسرا اللوزي تنشر صورًا من كواليس مسلسل "سراب"

10:00 ص الخميس 23 يناير 2025

يسرا اللوزي

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة يسرا اللوزي، عن كواليس مسلسل "السراب"، والذي يعرض حاليًا على منصة "tod".

ونشرت يسرا صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: كواليس من مسلسل سراب، جاهزين لأخر حلقة؟ على منصة tod".

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وتشارك فيه شركة "S Productions" كمنتج منفذ.

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يسرا اللوزي يسرا اللوزي على انستجرام الحلقة الأخيرة من مسلسل سراب مسلسل سراب مسلسل سراب على منصة tod
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