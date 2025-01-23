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غير لائقه.. ماذا قال تامر أمين عن إطلالة نادية الجندي؟

01:00 ص الخميس 23 يناير 2025

نادية الجندي

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كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي تامر أمين، على إطلالة الفنانة نادية الجندي في حفل جوي أوردز، بعد ظهورها بفستان مفتوح البطن، وضعها في مرمى انتقادات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "أمين"، في أمين في برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن إطلالة نادية الجندي غير لائقة ولم تكن موفقة في إختيارها، لكنها تظل نادية الجندي تاريخها كبير وكانت نجمة الجماهير لسنوات طويلة.

وأضاف: "نادية الجندي فنانة كبيرة بس كل فنان له شكل وسن وعمر ومقام، ويجب طول الوقت اطلالتي وشكلي مع سلوكي يبقوا مناسبين، اللي بعملها وانا 20 سنة معمولش وأنا 40 سنة معملوش وانا 60 سنة، بالتالي لكل عمر مقام وشكل وطريقة، لكن إطلالتها لم تكن موفقة فيها وأنا ضد الاساءة وضد التشويه".

وتعرضت النجمة الكبيرة نادية الجندي لموجة من الهجوم بسبب إطلالتها التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها جريئة وغير مناسبة.

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نادية الجندي إطلالة نادية الجندي حفل جوي أوردز تامر أمين
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