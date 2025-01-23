بدرية طلبة: "عملت بوتوكس عشان الخطوط.. ووشي بقى شبه القلقاسة"

كتب - معتز عباس:

حلَّت الفنانة بدرية طلبة، ضيفة على برنامج بودكاست "فايق ورايق"، مع الإعلامي إبراهيم فايق.

تحدث بدرية طلبة، عن إجرائها بعض عمليات التجميل، مثل "نفخ" الشفايف، وحقن البوتكس في الوجه، قائلة: "عملت بوتوكس عشان الخطوط، أنا عندي 56 سنة ده أنا مكرمشة كرمشات ما يعلم بيها الا ربنا، بس عملت حاجة غبية اوي في نفسي، عملت دعاية وريفيوهات لعيادات التجميل، بيطلبوني تعالي ونعمل كذا وأنا أروح وأعمل، فجاة لقيت وشي شبة الكورة لقيتي نفسي في التلفزيون شبه القلقاسة وشي بقى قلقاسة وعندي عين اتفتحت وعين اتقفلت".

وكان الظهور الأخير للفنانة بدرية طلبة، بحفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وحرصت بدرية طلبة على تهنئة ياسمين عبد العزيز وأطلقت عدد من الزغاريد وسط أجواء احتفالية.

وكانت آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة الفنان أكرم حسني، وعرضت خلال العام الماضي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة بدرية طلبة تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

"مليش غيرك يا دكتور أنت أبونا كلنا".. منة عرفة تعتذر لـ أشرف زكي

من داخل الكوافير.. غادة إبراهيم تفاجئ متابعيها بإطلالة "جريئة" (صور وفيديو)