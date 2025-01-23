بدرية طلبة: "مكنش عندي شفايف وروحت نفخت عشان أعرف أحط روج"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة بدرية طلبة كواليس إجراءها بعض عمليات التجميل في الوجه، الفترة الماضية.

وقالت "بدرية"ت في لقائها ببرنامج بودكاست، "فايق ورايق"، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الفلوس حلوة وبتعمل شفايف، وأنا بحب الغالي، لأنه مكنش عندي شفايف وروحت عملت عشان أعرف أحط روج زي باقي الناس، وروحت للدكتورة قلتلها مناخيري وكل حاجة فيها تمام اعمليلي شفايف بقى، وعملتي شفايف".

وكان الظهور الأخير للفنانة بدرية طلبة، بحفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، وحرصت بدرية طلبة على تهنئة ياسمين عبد العزيز وأطلقت عدد من الزغاريد وسط أجواء احتفالية.

وكانت آخر مشاركات الفنانة بدرية طلبة بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة الفنان أكرم حسني، وعرضت خلال العام الماضي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن، الفنانة بدرية طلبة تشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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