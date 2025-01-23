حدث بالفن | قبلة عبدالمجيد عبدالله لـ أنغام واعتذار فنانة لـ إلهام شاهين وكواليس وفاة ليلى رستم

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ "قُبلة" من عبدالمجيد عبدالله لـ أنغام تثير الجدل، تركي آل الشيخ يعلن عن بدء تصوير فيلم "The Seven Dogs"، منة عرفة تعتذر لـ إلهام شاهين، رقص أروى جودة في عقد قرانها، أحمد السقا مع فيفي عبده في كواليس "العتاولة 2"، نجل سعد الصغير يوجه رسالة لوالده بمحبسه وغيرها من الأخبار.