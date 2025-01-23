ياسمين رئيس بدون مكياج وتارا عماد وسط الثلج.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد خالد موسى

نشر المخرج أحمد خالد موسى، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر مع الفنانة فيفي عبده والفنان أحمد السقا من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن سباق دراما 2025.

مايان السيد

خطفت الفنانة مايان السيد، الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أسما شريف منير

شاركت أسما شريف منير، متابعيها صورة لها بالذكاء الاصطناعي، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام"، وعلقت: "كوني سيدة أعمال يتزايد عليا".

علي ربيع

شارك الفنان علي ربيع، متابعيه صورا من كواليس فيلمه الجديد، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "فيلم الصفا ثانوية بنات.. الكلام على موت".

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت خلالها مع صديقتها.

سامو زين

شارك الفنان سامو زين، متابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بلوك مختلف.

تارا عماد

ظهرت الفنانة تارا عماد، بإطلالة شتوية وظهرت وسط الثلج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

أمير كرارة

ظهر الفنان أمير كرارة مع شقيقيه رامي وأحمد كرارة، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وذلك في أحدث ظهور لهم على السوشيال ميديا.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة" وظهرت فيها بدون مكياج.