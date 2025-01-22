بعد تصدرها التريند.. ريهام حجاج تعلق على إطلالة سوسن بدر

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ليلى زاهر تنشر صورا جديدة من مشاركتها في حفل "Joy awards".. والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

علقت الفنانة ريهام حجاج، على إطلالة الفنانة القديرة سوسن بدر الأخيرة التي خضعت لها خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية عقب حصور حفل توزيع جوائز"جوي أوردز" وتصدرت بسببها تريند "جوجل" خلال الساعات الماضية.

ونشرت سوسن بدر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب الفنانة ريهام حجاج التي علقت عليها، قائلة: "أحلى واحدة".

كما علقت الفنانة ولاء الشريف: "القمر". وكتبت رزان المغربي: "قمر قمر قمر".

وتشارك سوسن بدر بمسلسل "الباء تحتها نقطة"، ومن تأليف منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ.

كما تشارك أيضا في بطولة مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وهو مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

المسلسل يشاركها في بطولته أكرم حسني، وأية سماحة، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

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