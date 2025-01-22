ليلى زاهر تنشر صورا جديدة من مشاركتها في حفل "Joy awards".. والجمهور يغازلها

"قُبلة" من عبدالمجيد عبدالله لـ أنغام تثير الجدل.. وحسين فهمي ينقذ الموقف

بعد تصدرها التريند.. ريهام حجاج تعلق على إطلالة سوسن بدر

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر، متابعيها صورًا من مشاركتها في حفل توزيع جوائز جوي اوردز "Joy awards 2025".

ونشرت ليلى مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "4 أيام في الرياض".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ناس قمر"، "براحه علي الارض يا فنانه"، "نجمتي الصغيرة"، "اي الحلاوة دي"، "يا بخت الرياض بيكي".

View this post on Instagram A post shared by Laila (@lailaahmedzaher)

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

اقرأ أيضا..

نجوم الفن يتحدثون لـ"مصراوي" في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

25 صورة من كواليس تصوير مسلسلات رمضان 2025