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ليلى زاهر تنشر صورا جديدة من مشاركتها في حفل "Joy awards".. والجمهور يغازلها

10:38 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر في شكل جديد
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر وصديقاتها
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر وصديقاتها
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر على انستجرام
  • عرض 13 صورة
    ليلى زاهر وملك زاهر
  • عرض 13 صورة
    ليلى وصديقاتها
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر، متابعيها صورًا من مشاركتها في حفل توزيع جوائز جوي اوردز "Joy awards 2025".

ونشرت ليلى مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "4 أيام في الرياض".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ناس قمر"، "براحه علي الارض يا فنانه"، "نجمتي الصغيرة"، "اي الحلاوة دي"، "يا بخت الرياض بيكي".

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A post shared by Laila (@lailaahmedzaher)

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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ليلى زاهر على انستجرام الفنانة ليلى زاهر ليلى زاهر في حفل جوي اوردز حفل توزيع جوائز جوي اوردز
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