ليلى زاهر تنشر صورا جديدة من مشاركتها في حفل "Joy awards".. والجمهور يغازلها
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة الشابة ليلى زاهر، متابعيها صورًا من مشاركتها في حفل توزيع جوائز جوي اوردز "Joy awards 2025".
ونشرت ليلى مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "4 أيام في الرياض".
وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر يا ناس قمر"، "براحه علي الارض يا فنانه"، "نجمتي الصغيرة"، "اي الحلاوة دي"، "يا بخت الرياض بيكي".
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يذكر أن آخر مشاركات الفنانة ليلى أحمد زاهر كان بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وعرض بموسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.
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