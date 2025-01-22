"قُبلة" من عبدالمجيد عبدالله لـ أنغام تثير الجدل.. وحسين فهمي ينقذ الموقف (صور وفيديو)

نجوم الفن يتحدثون لـ"مصراوي" في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

ليلى زاهر تنشر صورا جديدة من مشاركتها في حفل "Joy awards".. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ المطربة أنغام، جمعها بالمطرب السعودي عبدالمجيد عبدالله، أثناء المشاركة في حفل توزيع جوائز جوي أوردز 2025 Joy awards.

وظهر في الفيديو عبدالمجيد عبدالله وهو يمنح أنغام "قُبلة"، قبل أن يتدخل الفنان حسين فهمي لينقذ الموقف ويعلق ساخرًا: "خلاص خلاص بوستين كفاية"، لتثير هذه اللقطة جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ده بجد ولا ذكاء اصطناعي"، "يا نهار أبيض"، "هو مين ده يا جدعان؟!"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن النجمة أنغام أطلقت مؤخرا فيديو كليب أغنيتها "تيجي نسيب"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"

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