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من داخل الكوافير.. غادة إبراهيم تفاجئ متابعيها بإطلالة "جريئة" (صور وفيديو)

09:52 م الأربعاء 22 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    غادة إبراهيم من داخل الكوافير
  • عرض 7 صورة
    غادة إبراهيم من داخل الكوافير
  • عرض 7 صورة
    غادة إبراهيم من داخل الكوافير
  • عرض 7 صورة
    غادة إبراهيم من داخل الكوافير
  • عرض 7 صورة
    غادة إبراهيم من داخل الكوافير
  • عرض 7 صورة
    غادة إبراهيم من داخل الكوافير
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة إبراهيم متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل الكوافير، أثناء استعدادها لتصوير أحدث أعمالها الفنية.

ونشرت غادة، مقطع فيديو أثناء تجهيزها لتصوير أحد المشاهد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "رمضان 2025".

وظهرت غادة إبراهيم بإطلالة جريئة وهي تقوم بتصفيف شعرها لتظهر بـ "لوك" جديد.

يذكر أن غادة إبراهيم ظهرت كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي عرض هذا العام بالسينمات.

وشارك في بطولة الفيلم: هشام ماجد، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد الجندي.

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الفنانة غادة إبراهيم غادة إبراهيم داخل الكوافير غادة إبراهيم على انستجرام
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