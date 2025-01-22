نجوم الفن يتحدثون لـ"مصراوي" في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025

كتبت- منى الموجي:

شهدت النسخة الخامسة من حفل صناع الترفيه- Joy Awards 2025، المُقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حضور كوكبة من نجوم العالم.

وكان من بين أبرز حضور الحفل: أنتوني هوبكنز، باريش أردوتش، أندريا بوتشيلي، هاندا أرتشيل، محمد عبده، هوريثيك روشان، ماثيو ماكونهي، توبا بويوكستون، مورجان فريمان، يسرا، إلهام شاهين، أنغام، ليلى علوي، أصالة، وائل كفوري، نيللي كريم، عبدالله الرويشد، أحمد حلمي، منى زكي.

كما تواجد: عمرو دياب، عمرو يوسف، حمادة هلال، أروى جودة، نادين نسيب نجيم، إياد نصار، أحمد السقا، فيفي عبده، أحمد عز، أحمد داود، أحمد سعد، سمية الخشاب، ريم مصطفى، أحمد فهمي، كريم فهمي، رنا رئيس، ياسمين رئيس، رانيا فريد شوقي، بيومي فؤاد، إدوارد، باسم سمرة، دينا الشربيني.

امتد الحفل حتى الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 19 يناير، وشهد العديد من الفقرات الفنية، بينها غناء وائل كفوري، ومشاركة تامر حسني ونيللي كريم في فقرة استعراضية، وغناء محمد عبده ومطرب الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي، كما قدم النجم رامز جلال فقرة خاصة، إذ تنكر في زي شخصية هندية، قبل أن يكشف عن نفسه.

وأشاد الحضور بالحفل وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي" وصف عدد كبير منهم النسخة الخامسة بالرائعة والمبهرة.

والتقى مصراوي بعدد من النجوم على "السجادة الخزامية"، بينهم: نبيلة عبيد، باسم سمرة، رانيا فريد شوقي، إياد نصار، محمد رجب، إدوارد، بيومي فؤاد، سمية الخشاب، بشرى، عماد زيادة، السيناريست تامر حبيب.

وكان من بين المكرمين في النسخة الخامسة عدد كبير من الأعمال الفنية، وكذلك من النجوم من مختلف أنحاء العالم، إذ تم الاحتفاء بمسلسل مدرسة الروابي للبنات، فيلم ولاد رزق 3، مسلسل نعمة الأفوكاتو، المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، المطرب عبدالله الرويشد، المطربة أنغام، الفنانة هنا الزاهد، المطرب تامر عاشور، المطرب ماجد المهندس، المخرج طارق العريان، المطربة أصالة.

وفي تصريحات لـ"مصراوي" تحدث عدد من النجوم عن جديدهم خلال الفترة المُقبلة، وخاصة في الموسم الرمضاني لعام 2025.

ومن الأعمال التي ينتظر الجمهور مشاهدتها في رمضان 2025، مسلسل إش إش بطولة الفنانة مي عمر، وإدوارد، إخراج محمد سامي.

كما يشارك النجم بيومي فؤاد في مسلسل قهوة المحطة ليعود لجمهوره في رمضان 2025 بعمل بعيد عن الكوميديا.